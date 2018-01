Transferência para Medicina USP tem 120 candidatos por vaga

A primeira etapa do processo de seleção de estudantes de outras instituições de ensino superior para transferência para cursos da Universidade de São Paulo (USP), a cargo da Fuvest, conta com 2.279 inscritos para 562 vagas. O curso mais procurado é o de Medicina de Ribeirão Preto, com 247 estudantes concorrendo a duas vagas. Entre as ciências exatas, a maior relação candidato-vaga é do curso de Ciências da Computação, com 9,25 candidatos por vaga (37 para 4). Administração foi o curso mais concorrido em termos de relação candidato-vaga na área de humanas, com 82 candidatos inscritos para a única vaga oferecida. Alguns cursos não tiveram candidatos. No ano passado inscreveram-se 2.178 candidatos para 499 vagas. A dessa primeira fase está marcada para 29 de julho. Os portões dos locais de exame ficarão abertos das 12h às 12h30, e a Fuvest informa que não serão aceitos retardatários. O exame terá 4h de duração. As provas de pré-seleção serão constituídas de 80 questões tipo teste, com cinco alternativas. Serão convocados para a segunda fase três candidatos por vaga disponível, exceção feita aos cursos de Artes Cênicas, Artes Plásticas e Música (Ribeirão Preto) da Escola de Comunicações e Artes, nos quais serão classificados, na primeira fase, oito candidatos por vaga. Mais informações no website da Fuvest.