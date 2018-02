Transferidos acusados de liberar autor de atropelamento O sargento Marcello José Leal Martins e o cabo Marcelo de Souza Bigon foram transferidos na madrugada de hoje para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Benfica, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eles são acusados de liberar o carro e extorquir em R$ 10 mil a família do estudante Rafael Bussamra, que confessou ter atropelado Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas. Os PMs estavam presos administrativamente no 23º Batalhão do Leblon.