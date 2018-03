Transformar o mundo

Esta menorização do autor veio sendo construída historicamente, e se impõe com a internet, que criou canais de expressão sem filtros. Nesta onda de mudança dos modelos relacionais, surgem os coletivos e a nanomídia, potencializando o periférico.

O fato fundador desta postura, no Brasil, talvez seja a Colônia Cecília (1890-1894), comunidade anarquista implantada em Palmeira (interior do Paraná) por Giovanni Rossi (1856-1943) como um laboratório social. Este experimento nasceu da união de forças produtivas. Corre a informação falsa de que as terras para a sua instalação foram dadas por D. Pedro II. Mas não houve nenhum grande mecenas.

Um grupo de anarquistas italianos resolve testar, em um local novo, as suas crenças em uma vida comunitária. Reúnem poucos recursos e seguem para o Rio Grande do Sul, atraídos pela oferta de áreas rurais e pela presença de muitos conterrâneos. Um dos idealistas passa mal na viagem, e todos descem no Porto de Paranaguá, resolvendo se estabelecer na Província do Paraná. A colônia, assim, desde seu início, é um empreendimento coletivo e independente.

As estes primeiros anarquistas juntar-se-ão outros, todos experimentando conflitos neste modelo co-habitacional. Em seu ápice, a colônia chegou a ter 200 moradores, e mesmo neste momento tudo era decidido em reuniões no refeitório comum - a sua versão da ágora. Além da socialização dos meios de produção, havia ainda a defesa do direito de se trabalhar ou não, com pouca ou muita intensidade, de acordo com a decisão de cada um, embora o dinheiro conseguido fosse para um caixa único, uma lata deixada ao alcance de todos. Como não existe mundo perfeito, as reservas acabaram roubadas por um dos integrantes.

A proposta central, no entanto, passava pelo casamento. Algumas famílias haviam se estabelecido na Cecília, mas a maioria eram homens solteiros. A própria solidão de Rossi fez com que ele decidisse colocar em prática o amor livre. Houve apenas dois casamentos poliândricos. O primeiro caso tem um caráter didático: Rossi se une a Adele, mulher do companheiro Aníbal, tudo feito às claras e de comum acordo. Ele ainda envia um questionário ao casal (como em uma pesquisa), para que dissequem suas reações. A grande prova para Rossi será entregar Adele a um terceiro homem, um jovem francês, fisicamente mais atrativo.

O casamento comunal, que pouco tem de promiscuidade, constituía a expressão máxima de liberdade e de coletivização. Orientava essa forma de união (uma mulher para mais de um homem) a ideia de que os filhos não deveriam ter um pai; seriam da comunidade, uma vez que relações de parentesco criariam atitudes mesquinhas. A colônia durou muito pouco e passou por diversos reveses. Um dos problemas centrais foi a chegada confusa de novos moradores. Como havia propaganda na Itália do sucesso do experimento, muitos vinham em busca da fartura, encontrando privações. Em um país carente de mão de obra, esses trabalhadores frustrados logo se estabeleciam individualmente em áreas compradas a prazo ou seguiam para as cidades.

Contribuiu também para o seu fim o preconceito local. Instalados em meio a uma comunidade de poloneses muito religiosos, os anarquistas logo ganharam má fama por serem ateus e pelos casos de amor livre. Algumas famílias anarquistas também não queriam que suas mulheres e filhas fossem de todos. Estas tensões levaram Giovanni Rossi a deixar a colônia, empregando-se como professor de agronomia no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A Cecília perde em seguida o seu caráter socialista, tornando-se uma fazenda como outra qualquer. Mas muitos anarquistas se espalharam pelo país, num inusitado ativismo social. A dispersão desses grupos fortalece, por exemplo, o alvorecer de um movimento grevista no Brasil.

Rossi dizia que a Cecília não foi feita para durar, era apenas um teste, concluindo que o anarquismo é viável desde que seja neutralizado o egoísmo nascido das relações familiares tradicionais. Contraditoriamente, ele ficará com Adele, num casamento monogâmico, mas criará os filhos de um outro pai, numa demonstração de sua crença no amor livre. Em A Dádiva: Como o Espírito Criador Transforma o Mundo, Lewis Hyde estuda a doação generosa entre membros de uma comunidade como o motor de todas as transformações. Nessa lógica, a dádiva cria a fartura coletiva: "Nossa generosidade pode nos deixar de mãos vazias, mas o vácuo que se dá mantém a doação em movimento e logo não estaremos mais de mãos vazias". Hyde alerta, no entanto, que a doação não pode ser concebida como escambo. Muito menos como escambo político.

Miguel Sanches Neto é professor-associado de literatura brasileira na Universidade Estadual de Ponta Grossa e autor, entre outros, do romance histórico Um Amor Anarquista (Record)