'Transformers' esmaga 'Tammy' nas bilheterias dos EUA no fim de semana "Transformers: A Era da Extinção" rendeu 36,4 milhões de dólares em vendas de ingressos ao longo dos três dias do fim de semana prolongado, por conta do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, bem à frente de novos filmes como "Tammy", "Livrai-nos do Mal" e "Earth to Echo", liderando as bilheterias dos EUA e do Canadá pelo segundo fim de semana consecutivo.