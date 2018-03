Transgênicos: País já cultiva 15 milhões de hectares O plantio mundial com grãos geneticamente modificados cresceu 12% no ano passado e já ocupa 114,3 milhões de hectares. A estimativa foi divulgada na semana passada pelo Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA). De acordo com o levantamento da entidade, o Brasil ocupa a terceira posição na lista dos países que mais usam a tecnologia, com 15 milhões de hectares ocupados com plantas geneticamente modificadas, principalmente soja e algodão. NOVAS VARIEDADES Para abastecer este mercado, não faltam novidades. Este mês, a Monsoy, empresa do grupo Monsanto, lançou duas cultivares de soja superprecoce (M7211RR e M7578RR), com a tecnologia roundup ready (RR), indicadas para plantio no cerrado brasileiro. A Syngenta também amplia sua linha de soja precoce, com o lançamento de três variedades. A VMax RR e a Spring RR, indicadas para plantio na Região Sul e Mato Grosso do Sul, e a NK 7074 RR, para atender aos mercados do Centro-Oeste, São Paulo e Minas Gerais.