Transit Telecom investe US$ 7 milhões em redes convergentes A operadora Transit Telecom vai adotar a tecnologia da Veraz para a criação de uma das maiores redes Next Generation Networks (NGN) da América Latina. A Veraz fornece produtos como softswiches, gateways e compressão digital, utilizados na infra-estrutura de redes de comunicação com ou sem fio e por banda larga. Ao todo, a Transit investiu cerca de US$ 7 milhões no projeto NGN. A parceria com a Veraz funcionará como um componente central da nova rede e possibilitará a convergência de voz e dados sobre rede IP e mercado de voz sobre banda larga. A implementação da Rede NGN já está em andamento. O investimento inicial para a preparação irá agrupar 64 cidades na região. Com a novidade, até o final de 2006, a empresa pretende ampliar suas operações para mais mil municípios. ?O desenvolvimento dessa infra-estrutura beneficiará não só os que já são clientes da Transit, como também os novos clientes?, disse Alexandre Alves, vice-presidente de Tecnologia e Marketing da Transit Telecom. ?A partir de agora, a plataforma da Veraz será o núcleo NGN da Transit no Brasil para trafegar voz e dados e ligará os pontos operacionais de presença (POPs) em todo o País?, afirma o executivo. De acordo Andrés Etchenique, diretor regional da Veraz para o Brasil e Mercosul, ?este é um importante projeto, que possibilita a ambas as empresas ampliar sua base de atuação?.