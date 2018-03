Trânsito bom nas principais rodovias de SP O motorista que trafega pelas principais rodovias do Estado encontra trânsito normal e tempo bom. Apenas entre os quilômetros 15 e 13 na Rodovia Castelo Branco - próximo ao Cebolão, na capital paulista - o trânsito é lento, por conta do excesso de veículos, segundo a Viaoeste. A concessionária informa, no entanto, que na Raposo Tavares o motorista segue com tranqüilidade. Nas Rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt, de acordo com a polícia federal, o tempo bom ajuda o motorista a seguir viagem com tranqüilidade. No sistema Anhangüera-Bandeirantes, também não há lentidão de veículos, segundo informações da concessionária Autoban. O mesmo ocorre na via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, de acordo com a Nova Dutra. Segundo a Ecovias, tanto para quem chega à capital como para quem viaja sentido ao litoral de São Paulo, o tráfego está normal e o motorista tem visibilidade boa.