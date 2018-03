Trânsito complicado na região do Jardim Zoológico O excesso de carros que se dirigem ao Jardim Zoológico nesta tarde de domingo ensolarada causa congestionamento na Avenida Miguel Stéfano, que dá acesso à entrada do parque, localizado na zona sul de São Paulo. A Avenida Miguel Stéfano tem início na região da estação Saúde do Metrô e termina na Avenida do Cursino.