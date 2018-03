Trânsito de jogo em Itaquera ainda preocupa

Questionada sobre a ampliação definitiva do horário do rodízio de veículos, como foi feito em partidas do Brasil e jogos em Itaquera, Nádia disse apenas que a alternativa está sendo estudada, juntamente com outras. Durante a Copa, as faixas exclusivas de ônibus tiveram um aumento de 50% na velocidade nos mesmos dias em que o rodízio foi ampliado.

Cerca de 350 mil passageiros usaram o transporte sobre trilhos para chegar à Arena Corinthians nos dias de jogos, explicou Raquel Verdenacci, coordenadora executiva do Comitê Paulista da Copa.

Interdição e ciclofaixa

A cidade receberá novamente bloqueios para os dois últimos jogos da Copa, hoje e amanhã. Assim como em outros dias, a Vila Madalena terá intervenções da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a partir do meio-dia. Serão os mesmos bloqueios, com acesso apenas para os moradores do bairro.

No Vale do Anhangabaú, as interdições também ocorrem a partir do meio-dia, com previsão de fim para as 21 horas, com a realização da Fan Fest.

Amanhã, a ciclofaixa Centro-Luz ficará desativada para realização do evento futebolístico. A orientação da CET é que os ciclistas realizem retorno na Avenida Liberdade, canteiro central, junto à Rua da Glória, e na Praça Roosevelt, no centro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.