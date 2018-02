Trânsito deve piorar pela tarde nas estradas de SP

Para quem vai à praia pela Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, o trêfego é normal, sem pontos de lentidão.

Na Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, o trânsito é lento entre os quilômetros 352 e 357, na pista sentido sul, na região da Serra do Cafezal, por excesso de veículos. Para quem vai a São Paulo, o tráfego não apresenta dificuldades.

O motorista que segue pela Rodovia Presidente Dutra encontra tranquilidade no sentido Rio. No sentido São Paulo, encontra congestionamento perto do quilômetro 92, na região do município de Lavrinhas. A pista está interditada por causa do tombamento de um caminhão. Há 3 quilômetros de filas.

Na Fernão Dias, o fluxo é intenso nos dois sentidos, mas sem congestionamentos. Nos Sistemas Castelo-Raposo, Anhanguera-Bandeirantes e na Rodovia Ayrton Senna, o trânsito é normal.