Trânsito é complicado na chegada à São Paulo nesta 5ª As estradas dos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Anchieta-Imigrantes e as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares registram, todas, lentidão na chegada à São Paulo nesta quinta-feira, 2. De acordo com o Departamento de Estrada e Rodagem (DER) do Estado, o excesso de veículos que vem do interior é o principal motivo para o congestionamento nesta manhã. Na Anchieta, um acidente provoca as filas que vão do km 21 ao km 18 e do km 13 ao 10. Na Imigrantes, o motorista encontra o trânsito parado do km 16 ao 11 também pelo grande fluxo de carros.