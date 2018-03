Trânsito é ruim na volta do litoral de São Paulo Quem viajou para o litoral sul paulista e deixou para retornar na noite de domingo a São Paulo encontra vários trechos de lentidão desde o município do Guarujá até São Vicente, segundo informações da concessionária Ecovias. Às 19h30, pela rodovia Piaçaguera-Guarujá, havia oito quilômetros de congestionamento, desde a saída do Guarujá até o pedágio. Pela Padre Manoel da Nóbrega, são mais cinco quilômetros, do 292 ao 287. Na Rodovia dos Imigrantes, a situação está complicada em São Vicente, entre os quilômetros 70 e 65.