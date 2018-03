Trânsito é tranquilo nas rodovias de SP

A exceção ficou por conta da Rodovia Régis Bittencourt, que liga a capital paulista à Região Sul do País. No trecho da Serra do Cafezal havia lentidão às 12h45 entre o km 352 e o km 347, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Nos demais trechos, o fluxo era normal, segundo informações da concessionária responsável pela via, a Arteris.

Na Rodovia Fernão Dias, principal ligação para Minas Gerais, havia lentidão entre o km 55 e km 56 no sentido São Paulo por conta de um acidente. Nos demais trechos, o trânsito era normal.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral da Baixada Santista, o tráfego era normal. Às 12h45, a viagem entre Santos e São Paulo era feita em cerca de 34 minutos, de acordo com informações da concessionária Ecovias. O sistema funciona hoje em esquema 2×5, com a descida da serra realizada pela pista sul da Anchieta, e a subida realizada pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da Anchieta.

Desde o começo do feriado, à 0h do dia 30 de abril, mais de 217 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de mais de 161 mil veículos.

Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, o trânsito estava normal em ambos os sentidos, de acordo com informações da concessionária CCR Nova Dutra.

O clima também era de tranquilidade nas rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco, que ligam a capital ao interior do Estado.