Trânsito em direção a SP já é lento nas estradas Motoristas encontram estradas lotadas e trechos com lentidão no retorno do feriado prolongado para São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 21. Às 15 horas, a rodovia Castelo Branco apresentava trânsito intenso desde o quilômetro 143, em Cesário Lange. No quilômetro 120, próximo de Boituva, as obras de construção de terceira faixa afunilavam o trânsito e havia congestionamento. Também se formava longa fila na altura do pedágio do quilômetro 74, em Itu, com o trânsito seguindo lento até o quilômetro 68. Novo gargalo ocorria no quilômetro 30, até o quilômetro 33, altura de Jandira.