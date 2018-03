Trânsito já ultrapassa média nesta véspera de feriado Às 16h desta quarta-feira, 29, véspera do feriado de Corpus Christi, o índice de 65 km lentidão do trânsito na capital paulista já ultrapassava a média para o dia e horário medida pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ainda segundo a CET, a tendência é de um aumento do congestionamento em todas as zonas da cidade.