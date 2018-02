Trânsito na cidade de SP tem 57 quilômetros de lentidão

As rodovias também apresentam tráfego congestionado. A Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão no sentido interior, na altura de Barueri. A Ayrton Senna apresenta 12 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

Já a Anchieta tem lentidão de cinco quilômetros no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel. A Avenida dos Bandeirantes, 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

A Avenida Interlagos tem duas faixas interditadas no sentido centro, próximo ao número 3000, devido a um acidente. E a Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

Novos corredores

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Novos corredores de ônibus serão abertos na capital nesta segunda-feira, 30. Entre as novas faixas exclusivas estão a da rua Dr. João César de Castro, na zona sul, na avenida Nove de Julho - entre as avenidas Cidade Jardim e São Gabriel -, na rua Guaiaúna, na Penha, e na avenida Sousa Ramos, em Cidade Tiradentes.