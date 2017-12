Trânsito normal nas rodovias de SP na véspera do feriado Os motoristas que pretendem viajar na manhã de hoje para aproveitar o feriado prolongado da Independência encontravam movimento de veículos normal na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado, segundo informações das concessionárias e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Foram registrados às 8h15, 86 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas monitoradas pela CET, principalmente na zona leste da capital paulista. As marginais concentravam os piores pontos de lentidão. Para o feriado, a CET preparou um esquema especial de trânsito, quando estima-se que aproximadamente 1,3 milhão de veículos deixem a capital. A Operação Estrada, que visa o monitoramento da saída da capital paulista, será realizada hoje, no período da tarde, e amanhã, no período da manhã. O acompanhamento do retorno à cidade será no domingo, no período da tarde, e na segunda-feira, no período da manhã. A CET recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem viajar das 14h às 22h, dos dias 06 e 9 de setembro e das 8h às 13h dos dias 7 e 10 de setembro, preferencialmente programando sua viagem para o período das 22h às 6h. Estradas O tráfego de veículos nas principais rodovias que cortam São Paulo permanecia tranqüilo nesta manhã. Segundo previsão das concessionárias e das polícia rodoviárias federal e estadual, o movimento deve aumentar na parte da tarde, por volta das 14 horas. Por volta das 8 horas, a rodovia dos Bandeirantes apresentava lentidão entre os kms 21 e 13, já na chegada a São Paulo. A recomendação era a de que os motoristas utilizassem a rodovia Anhangüera, que estava com trânsito parado somente entre os kms 12 e 11. No sentido interior o tráfego estava normal. No sistema Anhangüera-Bandeirantes, a estimativa é a de que cerca de 500 mil veículos circule pelas rodovias no período de hoje a domingo. Em direção ao Interior, o tráfego deve se intensificar hoje entre 15h e 22h e no período das 7h às 14h de amanhã. Para o retorno à capital paulista, a maior concentração de veículos está prevista entre 15h e 22h do domingo. A concessionária Novadutra, que administra a rodovia presidente Dutra, recomenda aos usuários que evitem trafegar pela rodovia entre 16h e 20h de hoje e de domingo, quando deverá ocorrer o maior volume de tráfego. De acordo com a concessionária, cerca de 89 mil veículos devem deixar o Rio de Janeiro e 140 mil veículos a capital paulista entre hoje e amanhã. Os motoristas encontravam alguns pontos de congestionamento nesta manhã, a maioria no sentido são Paulo. No km 231, as duas pistas apresentavam trânsito lento de cerca de um quilômetro. Na região de Guarulhos, a morosidade chegava a três quilômetros, na altura do km 221. Na castelo Branco, os motoristas eram obrigados a diminuir a velocidade na altura do km 19, seguindo lento até o km 12, já na chegada à marginal. O motivo era o excesso de veículos na marginal do Tietê. A Raposo Tavares apresentava tráfego intenso no sentido interior, mas sem registros de paradas.