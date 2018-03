Trânsito para SP é lento na Ayrton Senna e na Tamoios Os motoristas encontram dificuldade para chegar a São Paulo pelas rodovias Ayrton Senna e dos Tamoios no início da noite de hoje. A Ayrton Senna apresentava às 18h30 lentidão de 15 quilômetros no sentido capital paulista entre os quilômetros 34, em Itaquaquecetuba, e 19, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Desenvolvimento Rodoviário SA (Dersa), o excesso de veículos é a causa do congestionamento.