Trânsito piorou em todos os horários, diz Prefeitura

Segundo o estudo, a velocidade média nas ruas de São Paulo no horário de pico caiu 13 % de manhã (das 7h às 10h) e 14% à tarde (das 17h às 20h) em 2012. Nas vias de trânsito rápido, de manhã, a média passou de 48 km/h em 2011 para 42 km/h no ano passado. À tarde, passou de 26 km/h para 22 km/h.

Também houve diminuição nas vias arteriais. De manhã, a velocidade média passou 26 km/h para 23 km/h. À tarde, passou de 17 km/h para 15 km/h.

A lentidão, em quilômetros, aumentou em todos os horários. De manhã, o aumento em relação a 2011 foi de 17%, passando de 58 km para 68 km. No horário entre picos (das 10h30 às 16h30), ficou em 46 km no ano passado, elevação de 59% em relação a 2011. No pico da tarde, a média de lentidão era de 92 km, 19% de variação positiva.

A pesquisa mostrou o menor índice de antecipação da viagem desde o início do rodízio: apenas 18% dos carros com placas proibidas circularam na hora anterior ao início da operação. O índice de obediência do rodízio subiu 1%, atingindo 90% de manhã e 84% à tarde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As menores obediências ao rodízio foram registradas na Avenida Santo Amaro, no pico da manhã (87%), e na Avenida Eusébio Matoso, no pico da tarde (81%).