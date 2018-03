Trânsito sem problemas nas principais rodovias de SP As condições de trânsito e visibilidade são boas nas principais estradas do estado de São Paulo, de acordo com as concessionárias e a Polícia Rodoviária Federal. Por volta das 10h, nas rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco o tráfego era normal. A rodovia Presidente Dutra também não apresentava problemas. Na rodovia Anhangüera, havia apenas um ponto de afunilamento da pista por causa de obras no acostamento no quilômetro 96, nos dois sentidos, próximo a um dos acessos para a Rodovia dos Bandeirantes, antes da divisa entre Jundiaí e Campinas. No sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista não enfrentava pontos de parada. As rodovias federais Régis Bittencourt e Fernão Dias tinham movimento abaixo do normal. No litoral, o retorno para a capital paulista estava normal pelas rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga, Padre Manoel da Nóbrega e Piaçaguera - Guarujá.