Trânsito tranqüilo nas principais rodovias de SP Os motoristas que trafegam por estradas que cortam o Estado de São Paulo encontram condições tranqüilas na tarde deste domingo (27). Por volta das 16h30 o trânsito nas rodovias dos Bandeirantes e Anhangüera era tranqüilo. Apesar das obras de melhoria no quilômetro 96 da Anhangüera, que deixam o trecho sem acostamento, a AutoBan informou que não há problemas no trânsito. O tráfego também está livre para quem segue pelas rodovias Castello Branco e Raposo Travares. Na Rodovia Presidente Dutra, os motoristas que circulam pelo trecho São Paulo encontram boa visibilidade e trânsito bom. O mesmo cenário também é visto no trecho Rio de Janeiro. No sistema Anchieta/Imigrantes, que leva ao Litoral Sul paulista, o motorista também encontra quadro bom de tráfego