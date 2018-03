Trânsito tranquilo nas ruas da capital de SP e rodovias

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há registro de vias congestionadas. A CET informou ainda que suspendeu para esta segunda-feira o rodízio de carros, que volta a operar normalmente na próxima quarta-feira, dia 22, a partir das 7 horas. Mas a suspensão não atinge o rodízio para veículos pesados, assim como a Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões.

Na capital paulista, nem mesmo a densa neblina que levou o aeroporto de Congonhas a operar com o auxílio de instrumentos no começo da manhã prejudicou o atendimento aos passageiros. Segundo a Infraero, até as 12 horas deste domingo, apenas um voo saiu com atraso. Em Guarulhos, foram registrados 12 atrasos, entre as 101 operações previstas, sendo apenas dois neste momento.