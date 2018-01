Transmissão do 1º ‘lifecaster’ dura apenas 2 minutos O brasiliense Marco Mugnatto foi o primeiro lifecaster brasileiro. Em setembro, ele seguiu os exemplos de Justin Kan e da blogueira Justine Ezarik e saiu filmando sua vida com uma câmera no boné. A transmissão durou menos de dois minutos – e todos os créditos do celular 2G. O vídeo da experiência pode ser visto em tinyurl.com/5wxqt4.