Transparência é compromisso Eleitor, atenção: não esqueça de cobrar transparência do próximo prefeito de São Paulo. Todos os candidatos se comprometem a disponibilizar, na web, como o dinheiro público é gasto. A ex-prefeita Marta Suplicy (PT) promete publicar as informações de forma clara. "Os dados devem ser disponibilizados de forma que a população entenda, possa acompanhar, fiscalizar e cobrar providências." Geraldo Alckmin (PSDB) promete publicar na internet todos os projetos, com suas formas de realização, custos e resultados. E de forma clara. "Poucos conhecem a linguagem orçamentária e financeira usada pela administração pública." O prefeito Gilberto Kassab (DEM), por sua vez, planeja inaugurar um portal de saúde com informações sobre infra-estrutura e produção da área. "Estudaremos a expansão dos portais de transparência para outras secretarias." Paulo Maluf (PP) diz que ainda estuda projetos. "A idéia básica é que todos os órgãos da administração sejam passíveis de fiscalização através da internet." Soninha Francine (PPS) também defende dados mais claros e completos. "Os gastos da Prefeitura estão online, mas são difíceis de entender. Mas há contratos e metas da Prefeitura que não estão hoje." Para Ivan Valente (PSOL), a transparência é prioridade. "Se eleito, vou publicar todas as informações da Prefeitura. É um direito do cidadão para que faça o controle social da administração."