Transplante: advogado pede prisão do ministro Chioro

Internada em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, a criança teve seu estado agravado e luta pela vida. O prazo dado ao governo brasileiro para providenciar a transferência do bebê para um hospital de Miami venceu na sexta-feira, 13, mas a Advocacia Geral da União (AGU) entrou com recurso. Apesar disso, o advogado Antonio Miguel Navarro, entende que a ordem judicial teria de ser cumprida.

Ele também pediu a execução da multa de R$ 100 mil fixada na liminar por dia de descumprimento. O custo da cirurgia chega a R$ 2,4 milhões, mas os laudos apresentados à Justiça indicam que os hospitais brasileiros não teriam condições de fazê-la em segurança.

O Ministério da Justiça informou que a decisão do TRF foi cumprida, com a tomada de providências administrativas dentro do prazo para o transporte do bebê. De acordo com o Ministério, o recurso da AGU visa a obter uma avaliação clínica do quadro real de Sofia para comprovar a necessidade da remoção para os Estados Unidos.

O caso da menina vem sendo acompanhado nas redes sociais e várias campanhas de arrecadação estão em curso, em paralelo com as ações judiciais. No final de semana, o atacante Fred, da seleção brasileira, doou sua camisa, assinada por todos os jogadores e pelo técnico Luiz Felipe Scolari. A peça será leiloada e o dinheiro será usado para custear as despesas de transporte da criança.