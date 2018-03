Transporte de SP funcionará 1 hora a mais no sábado Com o fim do horário de verão, no sábado à meia-noite, os relógios das 55 estações do Metrô, 85 estações comerciais da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e terminais de ônibus metropolitanos serão atrasados em uma hora e o atendimento ao público será estendido também em 60 minutos. As linhas 1 - Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2 - Verde (Alto do Ipiranga - Vila Madalena) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera - Palmeiras/Barra Funda) do Metrô, e as seis linhas da CPTM A (Luz - Francisco Morato), B (Júlio Prestes - Itapevi), C (Osasco - Autódromo), D (Luz - Rio Grande da Serra), E (Luz - Estudantes) e F (Brás - Calmon Viana), manterão seus serviços até 1 hora, já com o novo horário. A linha 5 - Lilás do Metrô, que interliga o Capão Redondo ao Largo Treze, terá seu horário estendido em uma hora à meia-noite de sábado, assim como a frota de quatro mil ônibus metropolitanos da capital paulista, gerenciada pela EMTU/SP.