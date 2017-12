Transporte público em SP terá reforço para Enem

O transporte público em São Paulo terá reforço para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, neste sábado (8) e domingo (9). Os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário oficial de Brasília). O local das provas já foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, e pode ser consultado no site oficial.

O Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada, e uma redação. Neste sábado as provas serão de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O tempo para a prova é de 4h30. Neste domingo, as provas serão de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias. O tempo para a prova é de 5h30.

A SPTrans informou que reforçará 48 linhas de ônibus e que as empresas irão operar com 70% da frota total nos dois dias. Haverá reforço em 11 linhas nas zonas norte e noroeste, 16 na zona leste, 16 na zona sul, além de cinco linhas na zona oeste.

O Metrô afirmou que, apesar de não disponibilizar operação especial, destacará trens reserva prontos para entrarem em operação se houver grande demanda. Os pontos estratégicos são os seguintes: Linha 1 - Azul (Jabaquarta/ Tucuruvi), 2 - Verde (Vila Prudente/Vila Madalena) e 3 - Vermelha (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda), tanto neste sábado quanto no domingo.