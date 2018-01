Transposição do Paraíba entra no PAC O governo federal prepara ações de apoio aos Estados para ajudar no enfrentamento da crise hídrica. A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, afirmou ontem que a União dará total apoio, com medidas técnicas e apoio financeiro às obras emergenciais. "Não teremos limites de esforços no apoio para assegurar abastecimento de água", declarou, após reunião de seis ministros na Casa Civil da Presidência. Esse encontro analisou a situação, considerada "crítica", dos reservatórios nos Estados de São Paulo, Minas e Rio. Izabella, destacada como porta-voz do encontro, declarou que o abastecimento de água no Sudeste é "sensível e preocupante", em particular no Estado de São Paulo. "O que vem ocorrendo no Sudeste é totalmente atípico. (Os níveis dos reservatórios) estão abaixo do ano passado e muito aquém do que é registrado desde a década de 1930", afirmou a ministra, que fez ainda um apelo à população para que poupe água e energia.