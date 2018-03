Travestis são assassinados na zona sul de Recife Um duplo homicídio praticado na noite de sábado, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, assustou moradores da região. Por volta das 22h, os travestis Aluísio Lima do Nascimento, de 24 anos, e Joel Barros de Lima Júnior, de 18 anos, conhecidos respectivamente como Linete e Rosana, foram mortos a tiros por um grupo de rapazes que se aproximou em um veículo modelo Palio, de placas e cor não anotadas. De acordo com testemunhas, a dupla foi abordada pelos rapazes e quando percebeu que eles estavam armados ainda tentou fugir. Aluísio foi alvejado por com seis tiros e acabou morrendo no estacionamento de um supermercado próximo. Joel teria tentado se esconder em uma construção abandonada em uma rua vizinha mas também acabou sendo assassinado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Boa Viagem. De acordo com a ocorrência registrada pela Força Tarefa de Homicídios da Polícia Civil pernambucana, que registrou o caso, os dois travestis eram suspeitos de praticar furtos na região. Na semana passada, eles teriam roubado cerca de R$ 3 mil de um casal na saída de supermercado. Moradores do bairro, um dos mais nobres da cidade, reclamam do aumento do número de prostitutas e travestis trabalhando na área, que concentra grande parte dos hotéis de luxo do Recife.