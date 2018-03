Trazer médicos é a solução mais simples, diz Pochmann O ex-presidente da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e atual presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Pochmann, criticou nesta sexta-feira a decisão do governo de trazer médicos de outros países para trabalhar no Brasil. "Essa é a solução mais simples, mas não pode ser uma saída para enfrentar a dramática situação da baixa qualidade da mão de obra no País", disse, em evento em São Paulo. De acordo com Pochmann, a medida, no entanto, deve ser considerada, caso o País não tenha condições de resolver a questão e isso "trave o crescimento".