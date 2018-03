TRE divulga resultado das eleições suplementares em AL

Já o vereador José Valmir Bezerra Lima (PP) - que vinha administrando interinamente a prefeitura, por ser o presidente da Câmara Municipal - obteve 1.593 (43,3%). Segundo foi apurado pelo TRE, foram registrados ainda 145 votos nulos e 41 votos brancos. Dos 3.967 eleitores aptos a votar, 3.566 compareceram às nove urnas e 401 faltaram.

De acordo com o TRE/AL, a eleição suplementar em Tanque D''Arca, que aconteceu das 8 horas às 17 h de ontem, não registrou incidente. A eleição complementar aconteceu porque, no pleito de 2008, a candidata Telma Santana (PP), que obteve 1.673 votos (50,20%), teve o registro da candidatura cassado. Roney Valença, que disputou com Telma, foi o segundo mais votado, obteve apenas 49,80% dos votos, quando precisaria de metade mais um. A diferença entre ele e a candidata cassada foi de apenas 13 votos.