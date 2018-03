Trecho da Anchieta é interditado após acidente, em SP Por causa do grave acidente envolvendo dois caminhões, dois veículos de passeio e três motos, o trecho de serra na altura do quilômetro 46 da pista Sul da via Anchieta seguia interditado até as 15 horas. O acidente aconteceu por volta das 7h30 e resultou na morte de uma agente da Polícia Militar Rodoviária. O tráfego entre os quilômetros 40 e 46 permaneceu lento por 40 minutos até que a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, desviasse o trânsito para a pista Norte, quando o sistema passou a operar no esquema 5x3. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista de um caminhão perdeu o controle e colidiu contra um veículo, que bateu em outro e ambos acabaram se chocando com um segundo caminhão, que bateu em uma das motocicletas. As outras duas motos foram então atingidas pelo primeiro caminhão, ainda desgovernado. A soldado Ana Helena Bueno de Paula, de 43 anos, que estava em uma das motos, morreu no local. Há 20 anos na polícia, ela deixou dois filhos. Os soldados Anderson Machado, de 34 anos, e Marco Antonio Manoel, de 25 anos, estavam nas outras duas motos. Com várias escoriações, eles foram encaminhados ao Pronto Socorro de Cubatão e liberados horas depois. O motorista do caminhão causador do acidente, Florêncio Carvalho, de 56 anos, ficou preso nas ferragens. Ele fraturou a perna direita e continua internado no hospital de Cubatão, mas não corre risco de morte.