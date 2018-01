Trecho da Avenida Paulista será inaugurado no Second Life

Para homenagear a cidade de São Paulo, que comemora 454 anos nesta sexta-feira, 25, a Brasil Second Life (BRSL) - empresa que administra as ilhas e os eventos no mundo virtual - colocará no ar um trecho da Avenida Paulista, um dos pontos mais conhecidos da capital. Inédito, o projeto é a primeira réplica completa de um espaço público brasileiro no Second Life e contará com detalhes de todo o trecho localizado em três quarteirões da Paulista: desde da Rua Haddock Lobo até a Alameda Ministro Rocha Azevedo. A expectativa é de que dos 3 milhões de usuários, pelo menos 20 mil participem da festa de lançamento da nova ilha do Second Life, que reproduzirá os bancos, lojas, restaurantes, semáforos, bancas de jornal e até mesmo a estação de metrô que ocupam espaço na tradicional avenida. Segundo Sylvia Frateschi e Angely Komada, sócias da BRSL, as imagens dos prédios foram tomadas sob diversos ângulos e serão reproduzidas com a mesma textura da construção real. A réplica da Avenida Paulista no Second Life fica nas coordenadas Nova Ilha Brasil (183, 182, 41). Clique aqui para teleportar. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.