Trecho da Dutra em Taubaté é liberado Foi liberado por volta das 8h30 deste domingo, 11, o trecho da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, no Vale do Paraíba, que estava interditado desde a tarde de sexta-feira, 9, por conta do risco de desabamento de uma ponte, na altura do km 118, sentido São Paulo.