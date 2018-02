Trecho leste do Rodoanel deve ter estudo divulgado hoje

O trecho leste ligará o ramal sul às Rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, e terá início na Avenida Papa João XXIII, em Mauá. O custo estimado da obra é de R$ 1,4 bilhão. O Estado pretende iniciar a construção até o final do ano e concluí-la em 36 meses. A secretaria não informou o número de imóveis a serem desapropriados ou reassentados.Em seguida, as pistas vão margear o Parque da Várzea do Rio Tietê, pela esquerda, também evitando que passem no trecho de solo mole. O cruzamento com a Ayrton Senna será na altura do km 35.

O final da asa leste está projetado para Arujá, na intersecção com a Via Dutra. O projeto prevê de três a quatro faixas de rolamento em cada sentido, com velocidade máxima de 100 km/h. Juntos, o trechos sul e leste farão a ligação entre o sistema Anchieta-Imigrantes e as Rodovias Ayrton Senna e Dutra. Isso deve desafogar o tráfego de avenidas da capital como a Anhaia Melo, Juntas Provisórias, Salim Farah Maluf e Ricardo Jafet.As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.