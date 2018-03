Treinamento do Exército vira ação real em Sorocaba Soldados do Exército que participam de um treinamento para a visita do papa Francisco e outros eventos internacionais deixaram de lado o exercício simulado para participar de uma ação real, nesta quarta-feira, em Sorocaba. Uma viatura foi mobilizada no cerco a dois criminosos que tinham acabado de assaltar uma loja de óculos na região central da cidade. Os bandidos invadiram a ótica pela entrada de funcionários, renderam oito pessoas e roubaram armações importadas. Também foram levados celulares dos funcionários. Os militares participaram de bloqueios na região, na tentativa de prender os ladrões.