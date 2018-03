Treinamento para segurança do papa começa em breve

"Temos uma unidade especial dedicada a contraterrorismo e antiterrorismo, para realizar tudo que é necessário em termos de varredura e fiscalização. Temos que estar sempre alertas, não podemos ter certeza absoluta do que vai acontecer, mas estou certo de que vamos passar por esses eventos com tranquilidade. Já há um cronograma de treinamento conjunto das três Forças e outros órgãos", disse Amorim. As ações de antiterrorismo são preventivas, de investigação e inteligência para identificar pontos frágeis, enquanto o contraterrorismo prevê medidas ofensivas para evitar ou retaliar ataques pontuais.

No Rio de Janeiro, os militares das Forças Armadas envolvidos na segurança de grandes eventos se reunirão no próximo dia 28, em uma unidade do Exército em Deodoro (zona oeste). No dia seguinte, Exército, Marinha e Aeronáutica farão testes separados em pontos diferentes da cidade.

Segundo Amorim, entre as unidades militares que trabalham na prevenção e estarão de prontidão durante a visita do papa está a Brigada de Operações Especiais, força de elite do Exército no combate ao terrorismo localizada em Goiânia. Nos dias 27 e 28 de julho, quando o papa Francisco participa de uma vigília e da missa de encerramento da Jornada em Guaratiba, na zona oeste, as Forças Armadas assumirão a responsabilidade pela segurança pública. Nos demais dias, o policiamento estará a cargo das forças estaduais, sob a coordenação da Secretaria Extraordinária para Segurança de Grandes Eventos, do Ministério da Justiça.