Trellis lança novo roteador wireless A fabricante de equipamentos de telecomunicações Trellis lançou um novo produto para redes sem fio que combina funções de switch para redes cabeadas (com quatro portas), ponto de acesso sem fio e que ainda permite o compartilhamento de acessos de banda larga: o roteador wireless WG-APR, que opera nos padrões 802.11b e 802.11g. Segundo o fabricante, suporta até 253 usuários conectados simultaneamente no compartilhamento de um acesso de banda larga. Outros recursos presentes no aparelho incluem criptografia de 64 e 128 bits, firewall e filtro para bloqueio de sites proibidos. O WG-APR é compatível com todos os links de banda larga do mercado, seja por linha telefônica (ADSL), TV a cabo, rádio ou fibra óptica. O preço sugerido do aparelho é de R$ 245.