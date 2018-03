Trem Caipira fará viagem inaugural domingo em Rio Preto O Trem Caipira, um projeto de incentivo ao turismo ferroviário, finalmente deve sair do papel em São José do Rio Preto. Depois de cinco anos de espera, a composição tem sua viagem inaugural marcada para este domingo, 23, com partida às 10 horas da estação ferroviária de Rio Preto. O trem seguirá até a estação Schmidt, num percurso de 10,5 km que deve levar trinta minutos. O retorno está previsto para as 13 horas.