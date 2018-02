Trem da CPTM descarrila e atinge vagão de passageiros A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou, por meio de seu perfil no Twitter, que um trem de carga de bauxita da MRS descarrilou próximo à estação Franco da Rocha, atingindo o último carro de um trem de passageiros que seguia sentido Estação da Luz. A circulação de trens entre as Estações Franco da Rocha e Baltazar Fidelis da Linha 7 (Rubi) está interrompida desde as 11h20. De acordo com a empresa, o sistema Paese de ônibus foi acionado para o trecho. Ainda não há informação de feridos.