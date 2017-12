Trem de passageiros bate em composição de carga no Rio Um trem de passageiros da SuperVia colidiu, na manhã desta quarta-feira, 9, com uma composição de carga da MRS Logística, que transportava minério, entre as estações de Costa Barros e Barros Filho, na zona norte do Rio de Janeiro. Com isso, a circulação de trens no ramal Belford Roxo (Baixada Fluminense) da SuperVia foi suspensa. Pelo menos dois passageiros tiveram ferimentos leves. O trem da SuperVia seguia em direção à estação Central do Brasil, no Centro da capital.