Trem descarrila no Rio, mas ninguém sai ferido Um trem de passageiros descarrilou na saída da estação Engenho de Dentro na manhã desta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro. Por volta das 08h20, a locomotiva, que seguia de Santa Cruz para a Central do Brasil, teve sua viagem interrompida e os passageiros foram retirados do vagão por funcionários da concessionária Supervia. Ninguém se feriu no local.