Trem do Corcovado fecha por 4h após queda de árvore A queda de uma árvore provocou o fechamento do trem do Corcovado, no Rio, por quatro horas nesta sábado. A árvore caiu sobre os fios que alimentam o trem de energia por volta de 10h, quando apenas duas viagens haviam sido feitas levando turistas para o Cristo Redentor. O serviço foi restabelecido pouco antes de 14h, segundo a empresa Trem do Corcovado, que opera a linha férrea.