Trem e metrô de SP subirão para R$ 3,20 em 2 de junho O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fernandes, confirmou nesta quarta-feira, 22, que as tarifas do Metrô e de trens metropolitanos da CPTM passarão a custar R$ 3,20 a partir do domingo, dia 2 de junho.