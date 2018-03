Trem lotado em SP está entre principais reclamações

Embora sem a violência física presenciada no Rio, os embarques em horários de pico nas estações mais lotadas da CPTM também envolvem tumulto e apreensão. Na Estação Brás, por exemplo, multidões aguardam a abertura das portas. Agentes chegam a se afastar na hora do embarque e depois voltam para dar colocar para dentro quem bloqueia o fechamento das portas. ?Uma vez eu quis descer do trem e fui empurrada para trás, caindo em cima de uma mulher?, conta a telefonista Fernanda Aparecida Sousa, de 29 anos.

A CPTM tem esquema especial para embarque em 26 estações mais movimentadas do sistema. É a Operação Plataforma, que conta com 300 agentes para orientar o embarque e garantir que os passageiros fiquem atrás da linha amarela de segurança na plataforma, explica o presidente da companhia, Sérgio Avelleda. Segundo ele, ?os agentes de embarque não são autorizados a empurrar os passageiros e muito menos retirá-los?. ?Somente em casos extremos os agentes podem retirar um passageiro da estação?, ressaltou o presidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.