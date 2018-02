Trem quebra na Linha 3-Vermelha do Metrô Um problema no sistema pneumático de uma composição da Linha3-Vermelha do Metrô de São Paulo causou transtornos na manhã desta terça-feira, 17. O trem saía da estação Palmeiras-Barra Funda por volta das 08h10, quando foi obrigado a retornar.