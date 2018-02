Trem turístico SP-Mogi das Cruzes será inaugurado dia 7

Um dos passeios é a visita à igreja da Ordem Terceira dos Carmelitas, tombada pelo governo do Estado e uma das mais famosas construções remanescentes do barroco paulista. Outro roteiro é a visita ao centro antigo da cidade do Alto do Tietê. Se preferirem passeios naturais, os passageiros também terão à disposição uma caminhada no Parque da Neblina ou no Caminho das Flores, reservas naturais do município. Os passeios serão coordenados pela prefeitura de Mogi das Cruzes e serão vendidos nas estações da Luz e de Mogi das Cruzes.

A viagem será feita pela estrada de ferro construída em 1867 pela São Paulo Railway Co., que foi a primeira ferrovia de São Paulo e principal meio de transporte do café produzido na região até a capital de São Paulo. O trem que levará os moradores paulistanos até Mogi também remete ao passado. Ele foi construído nos anos 1960 e contará com monitores que durante a viagem irão narrar aos passageiros a história da estrada de ferro.

A partida do expresso será feita todos os domingos às 8h30. O horário aproximado de chegada a Mogi das Cruzes está marcado para as 10 horas. O retorno a São Paulo será às 16 horas, com horário de chegada previsto para as 17h30. O trem conta com 174 lugares.