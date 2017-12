Tremor de terra assusta moradores do RN Os moradores de Taboleiro Grande, a 396 km de Natal, sentiram um tremor de terra por volta das 7h40 de hoje. Algumas casas e prédios públicos sofreram rachaduras. Os equipamentos do laboratório de sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registraram um abalo acima de três pontos na escala Richter. O tremor foi considerado de médio porte, mas de grande intensidade, pois chegou a ser sentido pela população. Os pesquisadores da UFRN ainda estudam as causas do tremor. Uma equipe foi deslocada para o epicentro para analisar os detalhes. As informações são do Jornal Hoje, da TV Globo.