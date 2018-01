Trend e Ericsson fecham acordo para antivírus para telefonia celular Seu celular já tem um antivírus embutido? Se considerarmos o nível de sofisticação dos aparelhos e o surgimento de ameaças reais que atacam telefones móveis, é bom levar em conta a disponibilidade de uma ferramenta do tipo no futuro. E é de olho na demanda futura por esse tipo de aplicação que a Trend Micro, fornecedora de programas antivírus, fechou um acordo com a Ericsson para embutir uma versão compacta de sua suíte de segurança dentro da solução Ericsson Mobile Device Antivirus (antivírus para dispositivos móveis). O produto da Ericsson é um equipamento dedicado e que será vendido para operadoras de telefonia celular que queiram incorporar níveis adicionais e segurança em seus serviços de comunicação, protegendo seus usuários finais de ameaças móveis A Trend Micro já conta com uma versão própria de antivírus para celulares desde 2004, quando o Trend Micro Mobile Security, versão de antivírus para smartphones (aparelhos que combinam as funções de um PDA e celulares). A solução foi desenvolvida especificamente para os Smartphones com os sistemas operacionais da Symbian e Windows Mobile, da Microsoft, oferecendo proteção avançada contra códigos móveis maliciosos, incluindo spam por SMS e vírus.