Trend Micro lança linha de appliances de segurança A fornecedora de soluções de segurança Trend Micro lançou no Brasil a nova linha de appliances (equipamentos dedicados) de segurança InterScan Web Security, para uso na entrada das redes das empresas. Os novos dispositivos agem como a primeira linha de defesa contra spyware, vírus e phishing-scams, entre outros códigos hostis, com o recurso de limpeza automática destes códigos através do Trend Micro Damage Cleanup Services, impedindo o acesso de arquivos suspeitos na rede. Como outros fornecedores de appliances de segurança, a Trend explora o discurso da facilidade de gerenciamento como um dos motes do novo produto. A família de produtos InterScan conta com várias versões, como o InterScan Web Security Suíte, voltado para navegação na internet, o InterScan Messaging Security Suite, para mensagens e e-mail, e o InterScan VirusWall, que serve como um firewall e filtro de vírus para pequenas e médias empresas.